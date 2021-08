Wall Street chiude a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 34.894 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.406 punti.In frazionale progresso il(+0,51%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,21%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,99%),(+0,85%) e(+0,49%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,65%),(-0,93%) e(-0,77%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,84%),(+2,47%),(+2,08%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,56 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,25%.Sensibili perdite per, in calo del 2,21%.Al top tra i, si posizionano(+4,18%),(+3,98%),(+3,84%) e(+3,16%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,88%.In apnea, che arretra del 5,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 63,4 punti)15:45: PMI servizi (preced. 59,9 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,4%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -6,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: PIL, trimestrale (preced. 6,4%).