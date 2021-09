Europa procede in rialzo. Piazza Affari in scia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mostra un'ottima performance, di rimando alla buona lettura del PMI manifatturiero che conferma una solida crescita del settore.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,181. L'è sostanzialmente stabile su 1.810,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,63 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,71%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%, buona performance per, che cresce dello 0,88%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,24%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.328 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 28.953 punti.In denaro il(+1,09%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,68%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,10%.Svettache segna un importante progresso del 2,19%.Vola, con una marcata risalita del 2,17%.Brilla, con un forte incremento (+2,1%).del FTSE MidCap,(+5,01%),(+3,73%),(+2,52%) e(+2,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.