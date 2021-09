Asia incerta. Tokyo si infiamma su dimissioni Premier Suga

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata di alti e bassi in Asia, che risente dei deludenti dati del PMI del Giappone e della Cina, n attesa dei numeri del mercato del lavoro americano.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,05% ed il Topix dell'1,67%, dopo la notizia delle dimissioni del Premier Yoshihide Suga . Stessa impostazione per(+0,84%).Più incerte le borse cinesi, anche a causa del deterioramento del settore dei servizi . Shanghai registra un decremento dello 0,29% eè in calo dello 0,52%. Fa eccezionecon un rialzo dell'1,14%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%; guadagni frazionali per(+0,22%) e(+0,14%, mentre sono incerte(-0,19%) e(-0,02%).Sottotono(-0,14%); in moderato rialzo(+0,55%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,03%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.