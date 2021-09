Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,76%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 4.520 punti.Senza direzione il(+0,15%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,06%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,77%),(-1,37%) e(-1,08%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,89%),(+1,55%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,53%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,82%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.(+5,61%),(+4,73%),(+2,76%) e(+2,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,36 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,34%.Sensibili perdite per, in calo del 2,95%.