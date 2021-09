Prevalgono le vendite sulle Borse asiatiche su dati macro deludenti

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,46% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea,perde lo 0,73%.A pesare sulle borsa asiatiche sono i. Nella notte sono stati infatti diffusi diversii in Cina (dove produzione industriale e vendite al dettaglio hanno deluso le attese del mercato) e Giappone (con ordini di macchinari del settore privato e indice dei servizi peggio delle aspettative).Depresso il mercato di(-1,53%); leggermente positivo(+0,28%). In frazionale progresso(+0,49%); pressoché invariato(-0,17%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,12%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 14 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%.Il rendimento dell'tratta 0,04%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.