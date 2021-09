Moderati guadagni alla Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,31%. Poco sopra la parità(+0,29%); consolida i livelli della vigilia(+0,16%). In moderato rialzo(+0,34%); in discesa(-0,73%).La maggior parte degli indici asiatici, nonostante i guadagni di oggi,. I dati macroeconomici cinesi di inizio settimana hanno suggerito che la crescita della seconda economia mondiale rallenterà nella seconda metà di quest'anno.Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,18%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%.Il rendimento per l'è pari 0,04%, mentre il rendimento deltratta 2,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).