Hong Kong in pesante ribasso. Evergrande vicina al minimo storico

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata negativa per le Borse asiatiche, nonostante i bassi volumi: i listini di Giappone, Cina e Corea sono infatti. A picco(-3,23%), su indiscrezioni che parlano di unadella città, dopo le nuove regole annunciate per il settore tech e dell'educazione.Intanto, il gigante dell'immobiliare cineseperde oltre il 13% ed è sulla buona strada per chiudere la seduta vicino al, sui livelli più bassi in 11 anni. La società rimane a rischio default e gli investitori stanno anche monitorando il rischio di contagio per l'intero settore immobiliare e alcuni istituti bancari.In moderato rialzo(+0,28%); pessimo(-1,95%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,07%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).