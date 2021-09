Mercati asiatici deboli. Evergrande pagherà cedola su bond onshore

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Chiuse per festività le borse di. Pressoché invariato(-0,09%); in frazionale progresso(+0,69%).Intanto,ha affermato che una sua controllata effettuerà giovedì il pagamento puntuale dellasul suo prestito obbligazionario del 5,8% del settembre 2025 negoziato a Shenzhen. Nello stesso giorno è previsto anche il pagamento di una cedola su un'obbligazione offshore in dollari, su cui non sono stati forniti dettagli.Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,26%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento per l'è pari 0,03%, mentre il rendimento deltratta 2,87%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. -0,2%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).