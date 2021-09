Asia, Borse deboli su crisi Evergrande e carenza energia in Cina

Apple

Tesla

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,28%, mentre, al contrario, incolore(-0,02%), che continua la seduta sui livelli della vigilia. Su di giri(+1,64%); in discesa(-1,09%). Leggermente negativo(-0,27%); sulla stessa tendenza, negativo(-1,33%).Gli investitori stanno continuando a monitorare la crisi del debito del gigante cinese, mentre crescono le preoccupazioni per il potenziale impatto di una crescentein Cina. Un'ondata anomala di calore ha costretto il Paese a limitare il consumo di energia elettrica, con il governo del Guangdong che ha invitato industrie e famiglie a tagliare l'uso dell'elettricità. Tra le aziende colpite ci sono diversi fornitori diSostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Il rendimento dell'tratta 0,07%, mentre il rendimento delè pari 2,88%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,5%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -1%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,6 punti; preced. 49,2 punti)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,9%; preced. 2,8%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 13 punti; preced. 14 punti).