A picco Tokyo. Borse cinesi chiuse per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche sta lasciando sul terreno il 2,18%, proseguendo la serie di cinque ribassi consecutivi. Con analoga direzione, in forte calo(-1,56%). Poco sotto la parità(-0,64%); come pure, pesante la Borsa di(-2,01%). Le Borse cinesi, compresa Hong Kong, sono chiuse per festività.Le azioni asiatiche hanno seguito il netto calo registrato da Wall Street, sulla scia di crescenti preoccupazioni che l'inflazione possa persistere anche dopo il picco della crescita globale. Intanto, i dati macroeconomici hanno evidenziato chea settembre si è ridotta in Malesia e Vietnam, ed è cresciuta al ritmo più lento degli ultimi sette mesi in Giappone. A pesare sono i problemi nellee gli effetti delle nuove ondate di coronavirus.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a 0%.Il rendimento dell'scambia 0,05%, mentre il rendimento per ilè pari 2,89%.