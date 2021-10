Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York. A pesare sul sentiment degli investitori sono vari fattori come le prospettive di strette da parte della Federal Reserve ed i rischi sull'immobiliare in Cina, con la vicenda Evergrande.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dell'1,16%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che retrocede a 4.289 punti, ritracciando dell'1,56%. In netto peggioramento il(-2,54%); con analoga direzione, pessimo l'(-1,8%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,03%) e(+0,86%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,84%),(-2,78%) e(-1,69%).Al top tra i(+1,68%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.Affonda, con un ribasso del 2,85%.Crolla, con una flessione del 2,79%.Tra i(+1,45%),(+1,39%),(+1,37%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,31%.