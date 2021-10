In rosso Wall Street. Timori per inflazione offuscano dati occupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, si muove sotto la parità il, che scende a 34.164 punti, con uno scarto percentuale dello 0,44%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.321 punti. In frazionale calo il(-0,65%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,58%).Continuano a preoccupare il possibile aumento dei tassi, l'aumento dell'inflazione e il mancato accordo sull'innalzamento del limite del debito USA. Intanto, ADP ha comunicato che glidel settore privato hanno registrato un aumento di 568 mila posti di lavoro a settembre, dato migliore delle attese.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,85%),(-0,83%) e(-0,78%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,18%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.per tutti i titoli tecnologici del Nasdaq 100.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,13%.Affonda, con un ribasso del 4,02%.Crolla, con una flessione del 2,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.