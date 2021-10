Borse asiatiche positive. Possibile vertice Biden-Xi entro fine anno

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,68%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di otto ribassi consecutivi, cominciata il 27 del mese scorso. I listini asiatici sono spinti dalla chiusura in rialzo di Wall Street, rassicurata dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito USA. Leper festività.A migliorare il sentiment degli investitori asiatici è anche il fatto chehanno concordato in linea di principio che i loro presidenti tengano un, ha detto mercoledì un alto funzionario dell'amministrazione degli Stati Uniti.Effervescente(+2,37%); sulla stessa linea, ottima la prestazione di(+1,58%). Sale(+0,91%); con analoga direzione, positivo(+0,73%).La giornata del 6 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,07%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -2%; preced. -0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 1.541 Mld ¥; preced. 1.911 Mld ¥)03:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti).