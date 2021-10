Pioggia di acquisti a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,36, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,17%. Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione cinesi sono aumentati a livelli record a settembre. Il gigante dei semiconduttori TSMC ha registrato ricavi e utili in netto aumento nel terzo trimestre dell'anno.La Borsa diè chiusa per il Chung Yeung Festival. Nella giornata di ieri, le sessioni di negoziazione nei mercati dei titoli e dei derivati sono state sospese a causa del tifone che si è abbattuto sulla città.In denaro(+1,15%), in rialzo(+0,75%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,64%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,18%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,08%, mentre il rendimento delscambia 2,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 9,5%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,8%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 5,3%).