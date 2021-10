Borse europee giù. Focus su Evergrande ed inflazione

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Nexi

STMicroelectronics

Italgas

Banco BPM

Unipol

BPER

Unicredit

Piaggio

Technogym

Caltagirone SpA

Ascopiave

Unieuro

Banca Popolare di Sondrio

Danieli

B.F

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che restano con gli occhi puntati sulla crisi di Evergrande il cui titolo è crollato al rientro in contrattazione sulla piazza di Hong Kong. Gli addetti ai lavori guardano anche all'inflazione dopo che nel Beige Book della Federal Reserve è emerso che l'aumento della domanda di beni e materie prime sta spingendo i prezzi su livelli molto elevati.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%: attesi prima dell'avvio dei Wall Street i numeri USA sulle. L'è sostanzialmente stabile su 1.782,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 82,78 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.poco mosso, che mostra un -0,04%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,39%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,31%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 29.132 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,72%),(+1,47%),(+0,98%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche:ottiene -2,50%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,39%.Tra i(+2,04%),(+1,92%),(+1,61%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,62%.Calo deciso per, che segna un -1,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.