Forte calo del mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in calo le contrattazioni la Borsa di Tokyo nonostante la performance positiva di Wall Street, la vigilia, con gli investitori preoccupati per le quotazioni del petrolio ai massimi in sette anni.L'indici giapponeseaccusa un ribasso dell'1,59%, mentre, al contrario, incolore(-0,18%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In discesa(-0,83%); poco mossa(-0,13%).Negativo(-0,81%); pressoché invariato(+0,02%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,24%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,09%, mentre il rendimento delè pari 3%.