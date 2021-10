In rosso Tokyo. Sopra la parità le Borse cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,73%, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,30% edello 0,37%. Consolida i livelli della vigilia(+0,1%); poco sopra la parità(+0,46%).In Cina sono in ribasso i titoli del, dopo che sabato il principale organo decisionale del parlamento ha annunciato che lancerà una tassa immobiliare pilota in alcune regioni. "Anche se abbiamo avuto alcune notizie sul fronte di Evergrande, penso che vedremo una maggiore pressione sul settore immobiliare, in particolare sulle società più piccole", ha affermato Carlos Casanova, economista di UBP.In moderato rialzo(+0,39%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,36%), mentre la Borsa neozelandese è chiusa per il Labor Day.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,2%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%.Il rendimento per l'è pari 0,1%, mentre il rendimento deltratta 2,98%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2,3%; preced. -3,2%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -3,2%; preced. -3,6%).