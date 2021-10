Borse asiatiche contrastate. Evergrande paga cedola

Amazon

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,13%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,15% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che mostra un +0,58%. Sul lato macroeconomico, si è allargato il calo la produzione delle fabbriche giapponesi a settembre.Sul sentimenti degli investitori asiatici hannodi, arrivate dopo la chiusura di Wall Street, e i continui timori per il rallentamento della crescita e la crescita dell'inflazione. Intanto, Evergrande Group dovrebbe aver effettuato pagamenti per una cedola obbligazionaria offshore, scongiurando quindi il default (nella giornata odierna scadeva un periodo di grazia di 30 giorni dal mancato pagamento di una cedola), secondo quanto riporta Reuters. Questo rappresenta il suo secondo di rimborso di obbligazioni in dollari questo mese.In lieve ribasso(-0,52%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-0,98%). Consolida i livelli della vigilia(-0,13%); in ribasso(-1,3%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,09%, mentre il rendimento per ilè pari 2,98%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -3,2%; preced. -3,6%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).