Tonica Wall Street

Vodafone

Charter Communications

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,98%. Positivo il(+1,15%); come pure, in denaro l'(+0,92%).(+1,37%),(+1,29%) e(+1,24%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+6,19%),(+4,14%),(+2,50%) e(+1,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,68%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.Tra i(+6,04%),(+5,27%),(+4,34%) e(+4,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,76%.In caduta libera, che affonda del 4,02%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,06%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,7%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 64 punti; preced. 64,7 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 71,6 punti; preced. 72,8 punti)14:45: PMI manifatturiero (atteso 59,2 punti; preced. 60,7 punti)15:00: ISM manifatturiero (atteso 60,4 punti; preced. 61,1 punti).