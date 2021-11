Asia fra altri e bassi. Tokyo in rally con risultato elezioni

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche avviano il mese di novembre in rialzo, confortate dai risultati delle elezioni in Giappone, dove il Premier Fumio Kishida, a dispetto delle catastrofiche previsioni, è riuscito a mantenere la maggioranza ed ha annunciato che userà il suo potere per portare avanti la politica del suo Paese e fa approvare un extra budget per finanziare la ripresa post pandemica. Questo ha consentito ai mercati di digerire anche i dati del PMI cinese, risultati alquanto deludenti.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo del 2,61%. mentre il Topix è salito del 2,34%. In frazionale progresso la piazza d Seoul (+0,28%).Tentennanti le borse cinesi con shanghai che lima lo 0,08%, mentre fa un piccolo passo in avanti per(+0,17%). Meglio la borsa di Taiwan cn un +0,48%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, negativa(-0,99%), assieme a Kuala Lumpur (-2,1%), Jakarta (-0,09%), Bangkok (-0,43%). In positivo Singapore (+0,69).Guadagni frazionali per(+0,55%); come pure, poco sopra la parità(+0,69%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,2%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,03%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%.Il rendimento dell'tratta 0,09%, mentre il rendimento delè pari 2,96%.