Debole il mercato americano dopo i recenti rally

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,47%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.681 punti. Poco sotto la parità il(-0,66%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,61%. Wall Street sta quindi, dopo che l'aumento dei prezzi alla produzione a ottobre fa crescere l'attesa per i dati sull'inflazioni di domani. Intanto,è in rialzo dopo che ha annunciato che si dividerà in 3 società quotate, con focus su aviazione, sanità ed energia.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,03%),(-0,94%) e(-0,53%).Tra i(+1,02%),(+0,87%),(+0,79%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,66%.Tra i(+2,83%),(+1,54%),(+1,51%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,35%.Affonda, con un ribasso del 7,20%.Crolla, con una flessione del 3,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,17%.