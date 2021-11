First Capital, NAV su nuovo massimo storico a 82,4 milioni di euro

First Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha registrato unal 30 settembre 2021 pari a 82,4 milioni di euro, che rappresenta un nuovo massimo storico. Il NAV evidenzia un incremento di 4,8 milioni rispetto al 30 giugno 2021 e di 26,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Il NAV per azione in circolazione è pari a 33,1 euro.Al 30 settembre 2021 ilè pari a 127,4 milioni di euro, costituito prevalentemente dal portafoglio investimenti, che ammonta a 96,8 milioni e da liquidità e cash equivalents per 28,9 milioni. Isono rappresentati dalle partecipazioni in, che costituiscono rispettivamente il 22%, 9% e 8% del Totale Attivo al 30 settembre 2021. Altre partecipazioni sono quelle in, ciascuna con un peso tra il 5% e il 7% sul Totale Attivo, e in