Sui livelli della vigilia Wall Street. Spicca GE dopo piano per spin-off

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,12% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.706 punti. Guadagni frazionali per il(+0,23%); pressoché invariato l'(+0,07%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoè in grande rialzo dopo che ha annunciato che, con focus su aviazione, sanità ed energia. Intanto, continuano a crescere statunitensi a ottobre.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,7%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,32%),(+2,83%),(+1,81%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -10,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,43%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.