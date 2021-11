Ai mercati asiatici non riesce il rimbalzo. Tokyo a -1,63%

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A picco, con ilche accusa un ribasso dell'1,63%, mentre, al contrario, incolori, che continuano la seduta sui livelli della vigilia. Ai mercati asiatici non riesce quindi il rimbalzo dalle forte vendite di venerdì, con gli investitori che continuano aCovid Omicron. Sul fronte macroeconomico, le vendite dettaglio in Giappone sono aumentate meno delle attese in ottobre.In discesa(-1,15%); sulla stessa tendenza, negativo(-0,92%). In denaro(+0,82%); leggermente negativo(-0,49%).Le azioni deisono crollate a seguito dell'per presunti collegamenti con il gioco d'azzardo transfrontaliero e il riciclaggio di denaro. Sulla Borsa di Hong KOng, MGM China perde il 10%, Wynn Macau l'8% e Sands China il 5%., che gestisce una delle più grandi piattaforme di consegna di cibo in Cina, perde oltre il 7% dopo che ha comunicato una perdita di circa 10 miliardi di yuan (1,39 miliardi di euro) per i tre mesi terminati il 30 settembre.Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,44%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,57%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,43%.Il rendimento dell'tratta 0,08%, mentre il rendimento delè pari 2,87%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,1%; preced. -0,5%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -5,4%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 53,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti).