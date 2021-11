A picco Tokyo dopo commenti CEO Moderna su variante Omicron

Moderna

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa di, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,63%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata venerdì scorso. A pesare sulla Borsa giapponese, e gli altri listini asiatici, sono i commenti del CEO diStéphane Bancel, il quale prevede cherispetto ai precedenti ceppi di Covid-19.Sul, dopo tre mesi di cali è tornata a crescere la produzione delle fabbriche giapponesi a ottobre. Il tasso di disoccupazione, nello stesso mese, è invece calato al 2,7%."Nel breve termine, c'è molta incertezza e", ha affermato Jack Siu, chief investment officer di Credit Suisse per l'area Greater China. "Essenzialmente la ripresa dovrebbe continuare, ma siamo in un ambiente di volatilità", ha aggiunto.Si posiziona sotto la parità, che lima uno 0,39%, mentre rimane sulla parità. Pesante la Borsa di(-2,24%); sulla stessa tendenza, depresso il mercato di(-2,42%). Senza direzione(0%); in frazionale progresso(+0,33%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,04%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,32%.Il rendimento dell'tratta 0,06%, mentre il rendimento delè pari 2,87%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,8%; preced. -5,4%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 53,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,6 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 53,8 punti).