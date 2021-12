Wall Street ostaggio della Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue con cautela la borsa di Wall Street mentre sale l'attesa tra gli investitori per quanto decideranno la Federal Reserve domani e la BCE giovedì in materia di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 35.446 punti, con uno scarto percentuale dello 0,57%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 4.609 punti. In netto peggioramento il(-1,99%); sulla stessa linea, in discesa l'(-1,36%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-2,58%),(-1,57%) e(-1,25%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,70%),(+1,54%),(+1,36%) e(+1,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,37%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,31%.Affonda, con un ribasso del 2,04%.scende dell'1,49%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,41%),(+2,15%),(+2,10%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,42%.Crolla, con una flessione del 6,09%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,47%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,31%.