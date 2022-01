Mercati asiatici misti, in rosso Tokyo e i listini cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa di, in flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, profondo rosso per, in netto calo dell'1,71%, così come per, che perde l'1,16%. Gli investitori si trovano a digerire l'impennata dell'inflazione negli Stati Uniti e l'aumento dei casi di coronavirus a livello globale, a causa del dilagare della variante Omicron. La giornata odierna è priva di dati macroeconomici significativi per l'area asiatica.Pressoché invariato(-0,12%); poco sotto la parità(-0,38%). Sui livelli della vigilia(+0,12%); leggermente positivo(+0,45%).Sul fronte societario, la taiwanese ha registrato una trimestrale sopra le attese, mentre ha dichiarato che "non vi è alcuna garanzia che il gruppo sarà in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari. Lo sviluppatore immobiliare cineseha dichiarato che prevede di vendere 452 milioni di nuove azioni all'azionista di controllo Sunac International Investment Holdings.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,13%, mentre il rendimento per ilè pari 2,79%.