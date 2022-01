Mercati asiatici deboli. Sopra la parità Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, in una sessione contraddistinta comunque dalla debolezza. Gli investitori aspettano segnali dalla riunione della Federal Reserve di questa settimana, dopo l'inteso sell-off registrato da Wall Street nella giornata di venerdì. Sul fronte macroeconomico, l'in Giappone ha continuato a crescere a gennaio. Si muovono al rialzo, sulle borse cinesi, alcuni titoli del comparto immobiliare corre per le nuove nomine del board, mentreper la vendita di alcuni asset.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 14.068 punti, mentre Shanghai si muove sulla parità. Variazioni negative per(-1,16%); sulla stessa linea, in ribasso(-1,49%). Depresso il mercato di(-2,05%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,65%.di questa settimana, che dovrebbe essere aggressiva e potenzialmente delineare aumenti dei tassi di interesse a partire da marzo, hanno scritto gli analisti di ANZ Research in una nota. Dubitano che la FED possa porre fine al quantitative easing questa settimana. "Siamo anche. I mercati potrebbero stabilizzarsi se la FED non sarà così aggressiva come suggeriscono alcuni timori", hanno aggiunto gli analisti di ANZ.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,13%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,29%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,14%, mentre il rendimento delscambia 2,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,3 punti).