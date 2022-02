Zegna, ricavi salgono del 27% a 1,29 miliardi di euro nel 2021. Boom negli USA

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratorispetto all'esercizio precedente e superiori all'obiettivo dichiarato in occasione dell'annuncio della quotazione a Wall Street . La performance è stata trainata dal rimbalzo del, i cui ricavi sono aumentati del 23% a 1.035 milioni di euro, e dalla forte crescita del, che è cresciuto del 47%, con ricavi per 263 milioni di euro. "La nostra prima trimestrale da società quotata in borsa conferma che Zegna è un leader globale nel mercato del lusso - ha commentato il- Il nostro focus sull'eccellenza e sull'innovazione e la forte risposta dei clienti ha portato i nostri ricavi preliminari per l'intero anno a superare il nostro piano precedentemente divulgato".I ricavi insono risultati in aumento del 46% a 191 milioni di euro, in gran parte grazie a una performance molto forte negli Stati Uniti, dove i ricavi sono aumentati del 53% anno su anno. Il gruppo ha registrato vendite solide nell'area APAC, con un aumento del 26% a 696 milioni di euro, con la regioneche ha mostrato una crescita del 34% sul 2020 e del 28% sui livelli pre-pandemia del 2019. I ricavi insono ancora pesantemente influenzati dalle restrizioni per Covid-19. L'area EMEA ha registrato un aumento del 20% a 380 milioni di euro, con l'che si è riportata sopra dei livelli del 2019. La crescita delle venditeè stata del 39% anno su anno, mentre le venditesono cresciute del 14%.Con riguardo all'outlook, il gruppo prevede di registrare un margine EBIT rettificato per il 2021 di circa il 10%. Per il 2022, Zegna prevede unarettificato. Si tratta di una crescita maggiore rispetto a quanto previsto dal piano divulgato nel 2021, in occasione degli incontri con gli investitori.La solida performance 2021 è stata raggiunta, spiega il CEO, "concentrandoci sul nostro- e sull'ulteriore rafforzamento della nostra piattaforma tessile di lusso Made in Italy, insieme al ritmo dinamico con cui Thom Browne continua a crescere. "Mentre continueremo a monitorare gli eventi mondiali e i potenziali impatti della pandemia sulla nostra attività, rimaniamo ottimisti sulla nostra crescita nel 2022, con una migliore redditività", ha aggiunto. Il gruppo ha deciso che lesia per il marchio Zegna che per Thom Browne.