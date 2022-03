In rosso i mercati europei. Milano in caduta libera

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, sull'inasprirsi del conflitto in Ucraina dopo che le forze russe hanno colpito e poi conquistato Zaporizhzhia , la maggiore centrale nucleare in Europa.Sul mercato valutario, l'è in calo (-0,82%) e si attesta su 1,097: tra poco sono in arrivo i. Lieve aumento dell', che sale a 1.947,6 dollari l'oncia. Continua al rialzo il greggio , con il Light Sweet Crude Oil che mostra un balzo dell'1,77%.Sulla parità lo, che rimane a quota +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,54%.seduta negativa per, che scende del 3,52%, sensibili perdite per, in calo del 3,43%; in apnea, che arretra del 3,46%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 4,79%; sulla stessa linea, ilcrolla del 4,75%, scendendo fino a 24.898 punti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,55% sulla scia dell' annuncio di TIM di aver ricevuto dal fondo Ardian una proposta vincolante per il 41% della holding Dafne3 che ha il 30% del gruppo quotato delle torri di telecomunicazione.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,28%.In rosso le banche:evidenzia un deciso ribasso del 9,36%. Tonfo di, che mostra una caduta del 9,02%. Lettera su, che registra un importante calo del 7,31%, nonostante i buoni dati sulla raccolta di febbraio tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dello 0,52%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,24%.Scende, con un ribasso del 9,67%.Crolla, con una flessione del 9,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,40%.