Seduta euforica per Milano e le Borse europee. Volano banche e auto

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Sulla borsa di Milano spiccano i settori delle, dell'e della(con i rispettivi indici FTSE Italia All-Share settoriali in aumento di oltre il 7%), con le forti ricoperture che seguono i tracolli della scorsa settimana. In calo il FTSE Italia All-Share, l'unico settoriale in rosso, con i prezzi delche scendono sotto i 125 dollari al barile. Gli investitori si trovano a pesare il divieto statunitense alle importazioni di petrolio russo e l'annuncio da parte della Russia di un nuovo cessate il fuoco in Ucraina per l'evacuazione dei civili.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,68%. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 2.016,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,61%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,07%, scendendo fino a 119,9 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +143 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,61%.decolla, con un importante progresso del 4,96%, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,58%, e svettache segna un importante progresso del 4,61%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 4,94%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +4,96% avanza a quota 25.583 punti.Su di giri il(+5,09%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+4,2%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 9,74%.Brilla, con un forte incremento (+9,22%).Ottima performance per, che registra un progresso dell'8,67%.Exploit di, che mostra un rialzo dell'8,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.In apnea, che arretra del 3,07%.Calo deciso per, che segna un -1,97%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,21%.di Milano,(+11,52%),(+10,04%),(+8,43%) e(+8,42%).Tra i dati01:50: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. -0,7%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 9,1%)07:30: Occupazione, trimestrale (preced. 0,5%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -1,1%).