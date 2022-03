Listini europei recuperano e chiudono in positivo

S&P-500

(Teleborsa) - Recuperano e chiudono in territorio positivo le principali borse europee dopo i tentativi di Cina e USA di cercare una via d'uscita diplomatica dalche secondo quanto riferito dal presidente cinese Xi al suo omologo americano Biden "". Si muove in lieve rialzo anche la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,47%.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Lieve calo dell', che scende a 1.929,6 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,40%.Invariato lo, che si posiziona a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,87%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostanzialmente tonicoche registra una plusvalenza dello 0,28%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 24.222 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,56%, chiudendo a 26.387 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 3,31 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,18%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,95 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,09 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,60%),(+3,07%),(+2,94%) e(+2,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,91%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tra i(+5,30%),(+3,83%),(+3,47%) e(+3,24%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,04 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,85%.Sensibili perdite per, in calo del 3,85%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,1%)11:00: Bilancia commerciale (preced. -4,6 Mld Euro)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 2,3%)15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%).