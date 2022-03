Eventi e scadenze: settimana del 21 marzo 2022

Almawave

B&C Speakers

Banca Finnat

Banca Popolare di Sondrio

Conafi

Crowdfundme

Id-Entity

Moncler

Nike

Portobello

Prismi

RCS

Seco

Abitare In

Adobe Systems

Alkemy

Almawave

Antares Vision

Bfc Media

Biesse

Cairo Communication

Datalogic

El.En

Emak

Enervit

Equita Group

Esprinet

Eviso

Fiera Milano

FILA

Garofalo Health Care

Growens

Gvs

Illimity Bank

Italian Wine Brands

Matica Fintec

Mondo TV

Mutuionline

Neodecortech

Newlat Food

Orsero

Pharmanutra

Poste Italiane

Reply

Restart

Sabaf

Sabaf

Sanlorenzo

Seco

Sesa

Sit

Sit

Telesia

Tesmec

Tinexta

Antares Vision

Aquafil

Be Shaping the Future

Cia

Class Editori

Dea Capital

Digital Magics

Elica

Equita Group

Fincantieri

First Capital

Friulchem

G Rent

Gambero Rosso

Garofalo Health Care

Gefran

General Mills

Hera

Igd

Immsi

Intercos

Intercos

Ivs Group

Mondadori

Net Insurance

Newlat Food

Openjobmetis

Orsero

Pharmanutra

Pininfarina

Piovan

Piteco

Poste Italiane

Prima Industrie

Ratti

Reply

Sabaf

Saes Getters

Seco

Sesa

Sogefi

Somec

Sourcesense

Tamburi

Technogym

Unieuro

Aeffe

Aeroporto di Bologna

Alkemy

Aquafil

Aton Green Storage

Avio

B&C Speakers

Banca Ifis

Banca Sistema

Be Shaping the Future

Beghelli

Carel Industries

Cellularline

Civitanavi Systems

Eems

Esi

Eurotech

Exor

FILA

Frendy Energy

Gibus

Giglio.Com

Giorgio Fedon

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Irce

Italian Exhibition Group

Italmobiliare

Jonix

MARR

Net Insurance

Piovan

Reply

Saipem

Salcef Group

Seco

Seri Industrial

Softlab

Tamburi

Terna

The Italian Sea Group

Txt E-Solutions

Unieuro

Unipol

UnipolSai

Wiit

Zignago Vetro

A.B.P. Nocivelli

Askoll Eva

Buzzi Unicem

Cairo Communication

Cementir Holding

Cover 50

Destination Italia

Finanza.Tech

Fope

Gabetti

Iniziative Bresciane

It Way

Masi Agricola

Nb Aurora

Poligrafici Printing

Saipem

Sebino

Seri Industrial

Solutions Capital Management Sim

Tiscali

Tps

Vantea Smart

(Teleborsa) -Vicenzaoro 2022 - Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma in fiera a Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti e opinion leader38th Annual NABE Economic Policy Conference - Washington, DC - Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell parlerà, il 21 marzo, delle prospettive economiche alla 38esima Conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE), evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economicaBanca d'Italia - Titoli di debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Indicatori di solidità finanziariaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I ministri degli Affari esteri dell'UE discuteranno dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina e della situazione in Mali. Terranno uno scambio di opinioni informale con Nicu Popescu, vice primo ministro e ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di MoldovaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariForum ABI Lab 2022 - Tavola rotonda "Passion for innovation – L'innovazione e la banca del futuro". Al Forum, organizzato da: ABI Lab interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio 2021- CDA: Esame del progetto di bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2021- CDA: Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Investors’ Silent Period- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021Certificazione Unica - CU 2022 ordinaria invio correttivo - Termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modelli CU 2022 correttive a seguito di errato invio delle certificazioni.Euronext STAR Conference - Organizzata da Borsa Italiana, a Milano, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle piccole e medie imprese italiane che rappresentano l'eccellenza del tessuto imprenditoriale italiano. Parteciperanno alla 21esima edizione, oltre a 65 Società STAR italiane, anche 16 Società internazionali quotate sui mercati di Euronext Parigi, Bruxelles, Dublino e Lisbona.BIS Innovation Summit - Il vertice riunisce responsabili politici globali, dirigenti delle industrie finanziarie e tecnologiche e accademici per discutere di tecnologia e innovazione. Intervengono al Summit: il 22 marzo Christine Lagarde Presidente della BCE con un messaggio pre-registrato e il 23 marzo Jerome Powell Presidente della FedConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generali - I ministri terranno un dibattito pubblico sulla revisione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europeeAttività di Governo - Il Presidente Draghi interviene all'incontro in videoconferenza con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr ZelenskyBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo Poste Italiane, progetto del bilancio di esercizio di Poste Italiane S.p.A. al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario di presentazione dei risultati, tenuta dal top management di SIT alle ore 15.00- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in Parlamento per delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 24-25 marzoConsiglio europeo - Vertice sociale trilaterale - Il tema sarà la risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina e all'impatto sociale ed economico dell'aggressione militare contro l'Ucraina- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio 2021 e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio precedente- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di Gruppo FY2021 e aggiornamento del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”;- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2022BCE - Bollettino EconomicoFS Italiane - Presentazione Hub Multimodale Roma Termini - A Roma Termini le Ferrovie delle Stato Italiane presenteranno l'Hub MultimodaleWebinar "Financials Skills & Capital Markets" - Il webinar è organizzato dalla European Banking Federation (EBF). Interviene anche Giovanni Sabatini, Direttore Generale AbiParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio europeo - Bruxelles - Il Consiglio europeo, al quale partecipa anche il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, discuterà dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, di sicurezza e difesa, energia, questioni economiche e relazioni esterne. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si unirà ai leader dell'UE durante il primo giorno del Consiglio per una discussione sul sostegno all'Ucraina e al suo popolo e sul rafforzamento della cooperazione transatlantica in risposta all'aggressione russaBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a FrancoforteAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Mausoleo Ardeatino per la Cerimonia commemorativa del 78° anniversario dell'eccidio delle Fosse ArdeatineSummit Straordinario Nato - Vertice dei Paesi del G7 - Consiglio europeo - Il Presidente Draghi partecipa al Summit Straordinario Nato, al Vertice dei Paesi del G7 e al Consiglio europeo a BruxellesBOJ - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di febbraioTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2021- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio per l’esercizio al 31 dicembre 2021. Comunicato stampa- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022- Appuntamento: Euronext STAR Conference 2022Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia3rd Bank of Italy Human Capital workshop - Il workshop su "Capitale Umano" è organizzato dalla Banca d'Italia per riunire ricercatori di alto profilo nel campo della ricerca su istruzione e capitale umano per presentare i loro lavori, teorici ed empiriciEuro Summit - All'Euro Summit, al quale parteciperà anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, verrà discussa la situazione economica ed esaminati i progressi dell'unione bancaria e dell'unione dei mercati dei capitali. Si svolgerà al termine del Consiglio europeoTesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2021- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’esercizio e relativa Relazione sulla Gestione, al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi INTRASTAT mensili relativi al mese di Febbraio 2022.