Borse asiatiche contrastate. Shanghai entra in lockdown

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -. A pesare sul sentimenti degli investitori è il fatto che, il centro finanziario cinese, è entrata in undomenica, quando le autorità hanno ordinato una chiusura in due fasi, con aziende e fabbriche che sospendono la produzione o lavorano da remoto per nove giorni. Crescono invece le speranze di progressi neiche si terranno in Turchia questa settimana dopo che il presidente Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a discutere l'adozione di uno status neutrale come parte di un accordo.Giornata "no" per la Borsa di, in flessione dello 0,72% sul, spezzando la catena positiva di nove consecutivi rialzi, iniziata il 14 di questo mese; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,21%. Sulla parità. Buona la prestazione di(+1,12%); consolida i livelli della vigilia(+0,11%). Variazioni negative per(-0,72%); sulla parità(-0,01%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,61%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,30%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,6%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,3%)00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 18 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti).