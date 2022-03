Mercati europei positivi. Crolla il petrolio

S&P-500

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, mentre a Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo. In generale persiste un quadro di incertezza e volatilità legato alla guerra in Ucraina mentre si guarda alla ripartenza dei negoziati tra Kiev e Mosca.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,097. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.935 dollari l'oncia, in calo dell'1,17%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 106,3 dollari per barile, con un ribasso del 6,65%.Aumenta di poco lo, che si porta a +152 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,09%.avanza dello 0,78%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,63% a 24.713 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.976 punti.Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,28 miliardi di euro, con una variazione dello 0,39%, rispetto ai precedenti 2,29 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,79%.Svettache segna un importante progresso del 3,71%.Vola, con una marcata risalita del 2,25%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,90%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,90%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,28 punti percentuali.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,43%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,86%.Tra i(+3,09%),(+2,90%),(+2,90%) e(+2,85%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,59%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,50%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i dati14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,8%; preced. 2,8%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94 punti; preced. 98 punti)09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%).