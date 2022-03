Moncler acquista azioni proprie e completa il programma

Moncler

(Teleborsa) -ha annunciato di aver avviato il 4 marzo 2022 per n. 1.000.000 azioni ordinarie a servizio di piani di compensi e di assegnazione di azioni a favore di dipendenti, Amministratori e consulenti di Moncler e delle proprie società controllate.Inoltre l'azienda nota per i piumini ha comunicato di aver acquistato, nel periodo compreso tra il 21 e il 25 marzo 2022, complessivamente 297.991 azioni proprie (corrispondenti allo 0,1% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 50.3772 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 15.011.959,47 euro.A seguito delle suddette operazioni, Moncler ha completato il Programma, acquistando in esecuzione dello stesso numero 1.000.000 azioni ordinarie, e ha in portafoglio, al 25 marzo, 4.916.541 azioni proprie.Nel frattempo, a Milano, discreta la performance di, che si attesta a 49,83 euro, in lieve aumento dello 0,32%.