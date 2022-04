I mercati europei consolidano i rialzi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre giungono segnali positivi dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi. Sullo sfondo restano tuttavia le incertezze legate agli sviluppi del conflitto in Ucraina che non lasciano intravvedere progressi concreti nei negoziati di pace.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,106. Lieve calo dell', che scende a 1.927,1 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 100,2 dollari per barile, in calo dello 0,08%.In salita lo, che arriva a quota +153 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,10%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,63%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.235 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,81%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,84%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,30%.Effervescente, con un progresso del 2,21%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,20%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.del FTSE MidCap,(+2,94%),(+2,81%),(+2,73%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,23%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,43%.Tra ledi maggior peso:00:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 12 punti; preced. 17 punti)01:30: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 52,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 50,4 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 57 punti; preced. 58,2 punti)11:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,9%).