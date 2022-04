Piazza Affari vira in negativo nel pomeriggio e chiude in rosso

TIM

(Teleborsa) -, che virano in negativo dopo l'apertura di Wall Street, con Piazza Affari che mette a segno una delle performance peggiori del Vecchio Continente. Sul sentiment degli investitori pesa una, con un irrigidimento della politica monetaria che è emerso dai verbali della Federal Reserve e dalle parole del presidente della FED di St. Louis , oltre che la. Nel pomeriggio sono state diffuse anche le minute dell'ultimo meeting della BCE : i banchieri centrali dell'area euro pensano che lo shock provocato dalla guerra non necessariamente spingerà l'economia dell'area euro verso la stagflazione.A Piazza Affari mettono a segno performance positive i settori dei. Quest'ultimo è trainato daldi, dopo indiscrezioni secondo cui Apax, Apollo e forse Iliad si aggiungono alla lista dei gruppi interessati alla ServCo, la società dei servizi dell'ex monopolista di Stato. Ilè però, che si trova al centro di una possibile guerra di offerte tra Florentino Perez, attraverso i fondi Global Infrastructure Partners e Brookfield Infrastructure, e la famiglia Benetton, che starebbe lavorando con il gigante statunitense del private equity Blackstone.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,091. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 94,94 dollari per barile, con un calo dell'1,34%.Invariato lo, che si posiziona a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,35%.piccola perdita per, che scambia con un -0,52%, tentenna, che cede lo 0,47%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,59%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 26.673 punti.Sulla parità il(-0,12%); come pure, senza direzione il(-0,17%).A Piazza Affari risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 407,1 milioni di euro, pari al 16,75% rispetto ai precedenti 2,43 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,72 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,85 miliardi di azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+6,87%),(+3,38%),(+2,88%) e(+2,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.del FTSE MidCap,(+3,74%),(+3,35%),(+3,25%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,08%.Scende, con un ribasso del 3,70%.Crolla, con una flessione del 3,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,91%.