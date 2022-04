Borse europee positive. A Milano mire su BPM e Atlantia

S&P-500

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l', dove permangono le tensioni per la guerra in Ucraina e le sanzioni di USA ed UE contro la Russia.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,087. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.944,2 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,12%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +165 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,36%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,46%, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,56%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,34%. A Milano, chiude in deciso rialzo il(+2,13%), che raggiunge i 24.819 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 26.532 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,35 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,1%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,84 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,85 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,69 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+10,24%) dopo che Crédit Agricole ha messo le mani sul 9,2% del capitale della banca milanese. Volacon il mercato che scommette su Edizione e Blackstone pronte a lanciare un'OPA a cavallo di Pasqua(+8,72%).Bene sulla scia del petrolio(+4,50%) ed(+4,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,10%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93% dopo che il consiglio di amministrazione ha rifiutato a KKR l'accesso a una due diligence finalizzata a una offerta vincolante per il gruppo.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.di Milano,(+7,89%),(+5,77%),(+4,83%) e(+4,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,2%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,8%).