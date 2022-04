Stabile Tokyo. Lockdown frenano titoli cinesi

Euro contro la valuta nipponica

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - A, il(+0,17%) è sostanzialmente stabile; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,02%, e positiva per, che sale dello 0,50%. In lieve ribasso(-0,33%), trainata al ribasso dai titoli tecnologici. L'outlook in Cina rimane negativo a causa dell'aumento dei casi Covid-19, che ha spinto importanti città come Shanghai in lockdown. "Il sentiment a breve termine per le azioni cinesi potrebbe rimanere frenato data la confluenza di venti macroeconomici contrari, diffusione di Omicron, incertezza sulla liquidità globale e preoccupazioni sulla tensione USA/Cina", secondo gli analisti di Morgan Stanley.Pressoché invariato(+0,17%). Sui livelli della vigilia(-0,15%); leggermente positivo(+0,5%).Intanto, Il comitato di politica monetaria dellaha mantenuto il tasso di prestito chiave della banca a un minimo storico, come previsto. In particolare, il tasso sui prestiti, o il tasso sui pronti contro termine, rimane al 4%, mentre il tasso reverse repo, o tasso debitore chiave, resta al 3,35%.La giornata del 7 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,1%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,13%.Il rendimento dell'tratta 0,23%, mentre il rendimento delè pari 2,79%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,8%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%).