In forte rialzo la Borsa di Tokyo, mercati cinesi più incerti

(Teleborsa) - Inella giornata odierna, tranne qualchein concomitanza con il rilascio dei dati commerciali in dollari della Cina per il mese di marzo. Le esportazioni cinesi denominate in dollari sono cresciute del 14,7% su base annua a marzo, rispetto alle aspettative per un aumento del 13%. Le importazioni hanno visto un calo dello 0,1% su base annua, contro attese per un +8%. Intanto, la, il più grande aumento degli ultimi 20 anni.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,69%. Spicca la perfomance negativa diper i timori che il suo farmaco sperimentale orale per Covid-19, che è ancora in attesa di approvazione da parte delle autorità di regolamentazione, possa comportare rischi per la gravidanza.In lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Sale dello 0,22%. Poco sopra la parità(+0,68%); sulla stessa linea, buona la prestazione di(+1,46%). Consolida i livelli della vigilia(-0,03%); in moderato rialzo(+0,47%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,31%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,18%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,81%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -1,5%; preced. -2%)03:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%).