Seduta difficile per Piazza Affari, pesa stacco cedole

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. A frenare gli acquisti sono sempre le preoccupazioni per la guerra in Ucraina e alla prospettiva di un aggressivo inasprimento della politica monetaria statunitense. Sul primo fronte, pesa il fatto che, note come Donbas, in quella che i funzionari ucraini hanno descritto come la seconda fase della guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha iniziato la "battaglia del Donbas" a est e che "una gran parte dell'intero esercito russo è ora concentrata su questa offensiva".Sulla Borsa di Milano laè entrata nel vivo. Sono otto le società quotate al FTSEMIB che staccano la cedola:. Per quanto riguarda le società del MidCap, staccano la cedola. Su Euronext Growth Milan è giornata di dividendi perL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.978,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,37% e continua a trattare a 106,7 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +161 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,54%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,77%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,71%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che retrocede a 26.681 punti, in netto calo dell'1,63%.Negativo il(-1,27%); con analoga direzione, variazioni negative per il(-1,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,98%),(+2,25%),(+1,13%) e(+0,70%).Le più forti vendite, tra le società non interessate dalle cedole, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,93%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,59%.Tra i(+3,35%),(+3,24%),(+2,71%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.Scende, con un ribasso del 3,44%.Crolla, con una flessione del 3,31%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,17%.Tra lepiù importanti:05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,4%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,9%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).