Contrastata Wall Street. Nasdaq in calo con crollo Netflix

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,04%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.478 punti. In rosso il(-1,04%); senza direzione l'(-0,1%). Gli operatori si trovano anche a valutareha deluso su problemi alle catene di approvvigionamento globale e per l'impatto dei recenti eventi geopolitici,ha registrato una netta crescita di ricavi e utile grazie alle vendite di test Covid-19 (P&G) ha superato le attese nonostante l'aumento dei costi inizi a pesare sugli utili.I risultati più commentati sono però quelli di, che in seguito alla trimestrale sta registrando un. Il big dello streaming ha affermato che l'inflazione, la guerra in Ucraina e la forte concorrenza hanno contribuito a unae ha sottolineato di aspettarsi ulteriori perdite in futuro. Secondo gli analisti , visibilità a breve termine sull'azienda è limitata.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,76%),(+1,51%) e(+1,28%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,57%) e(-0,68%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,52%),(+3,16%),(+2,62%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,14%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,90%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.Al top tra i, si posizionano(+3,58%),(+3,16%),(+3,11%) e(+2,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -35,20%.Seduta negativa per, che scende del 7,81%.Sensibili perdite per, in calo del 7,07%.In apnea, che arretra del 6,85%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -8,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2,47 Mln barili; preced. 9,38 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%).