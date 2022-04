Le borse europee estendono il rialzo

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

Mediobanca

BPER

STMicroelectronics

Asml

Amplifon

Telecom Italia

Generali Assicurazioni

Terna

Intercos

Credem

Maire Tecnimont

Danieli

Autogrill

MARR

OVS

Wiit

(Teleborsa) -mentre giungono segnali contrastati dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza a due velocità per la borsa di Wall Street, più tardi. L'attenzione degli investitori resta sempre alta sulla, mentre continua lasocietarie.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,084. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,94%), raggiunge 103,5 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,48%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,01%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,14%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,81%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 27.106 punti.di Piazza Affari, su di giri il comparto bancario che non sembra risentire dell' allarme lanciato da Credit Suisse , che ha detto di aspettarsi una perdita nel primo trimestre a causa di maggiori riserve per contenziosi legali. Tonico il(+4,84%). Effervescente, con un progresso del 2,90%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,86%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,45% sulla scia della corsa dialla Borsa di Amsterdam, grazie ai conti trimestrali.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,14%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,59%.Tra i, vola(+7,72%) grazie ad un upgrade. Bene inoltre,(+4,99%),(+3,32%) e(+2,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,46%.scende dell'1,64%.Calo deciso per, che segna un -1,61%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Tra i dati01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 28,2%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,4%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. -1,5%).