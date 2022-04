Pioggia di acquisti a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la sessione in rialzo, seguendo l'accelerazione degli indici azionari statunitensi dopo le indicazioni incoraggianti giunte dalle trimestrali societarie e i dati sul mercato immobiliare USA.L'indice giapponesetermina con un +0,84, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dell'1,09%.Consolida i livelli della vigilia(+0,12%); sulla stessa tendenza, sulla parità(+0,05%).In rialzo(+0,77%); senza direzione(+0,07%).La giornata del 19 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,33%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,3%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,9%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti).