Giornata positiva per Piazza Affari e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Nexi

Moncler

Mediobanca

Amplifon

Iveco Group

Leonardo

Hera

OVS

Safilo

Bff Bank

Ariston Holding

El.En

Buzzi Unicem

Banca MPS

doValue

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista segna la seduta Piazza Affari. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con l'che vanta un progresso dello 0,95%. I mercati continuano comunque a mostrare una certa, con gli investitori sempresull'invasione dell'Ucraina. I timori maggiori restano quelli sul fronte energetico, acuiti dal fatto che la Russia ha sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria. Intanto, Fitch Ratings ha affermato che leper il 2022 "sono peggiorate in modo significativo", principalmente a causa delle ricadute dell'invasione russa dell'Ucraina.L'è in calo (-0,85%) e si attesta su 1,055. Perde terreno l', che scambia a 1.883,1 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,16%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,90% e continua a trattare a 100,8 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +177 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento delpari al 2,58%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,63%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso, mentre, al contrario, perde terreno il, che si ferma a 25.917 punti, ritracciando dello 0,97%.Consolida i livelli della vigilia il(-0,18%); negativo il(-0,85%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,16 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,07 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,58 miliardi.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,42%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 4,38%.Svettache segna un importante progresso del 3,65%.Vola, con una marcata risalita del 3,04%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,43%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,02 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,25%),(+2,66%),(+2,32%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,63%.Seduta negativa per, che scende del 3,19%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,78%.Sensibili perdite per, in calo del 2,61%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 92 punti; preced. 90 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 2,5%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,6%; preced. -4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 2 Mln barili; preced. -8,02 Mln barili)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%).