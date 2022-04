Seduta positiva per Eurolandia su trimestrali solide

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari del resto dell'Europa. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l'. A Piazza Affari hanno spiccato oggi i settori(su cui incide il balzo dia seguito dell' annuncio dell', controllata da Qatar holding), il settore chimico e l'healthcare (conche ha chiuso come migliore del FTSE MIB). A trainare le borse sono i, mentre gli investitori continuano a monitorare gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e l'Europa prepara un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, con i paesi che tentano di svincolarsi dalle forniture di gas di Mosca.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.888,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,84%.In salita lo, che arriva a quota +182 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,72%.avanza dell'1,35%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,13%, e denaro su, che registra un rialzo dello 0,98%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,95% sul; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.054 punti.Buona la prestazione del(+0,85%); come pure, in rialzo il(+0,79%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,33 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,16 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi.di Milano, troviamo(+2,95%),(+2,80%),(+2,73%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,54%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.del FTSE MidCap,(+5,54%),(+4,99%),(+3,78%) e(+2,80%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,28%.scende del 4,90%.Scende, con un ribasso del 2,12%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,4%; preced. -0,9%)09:00: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 14,2%; preced. 13,33%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 9%; preced. 9,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 3%).