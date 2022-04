Mercati asiatici effervescenti in scia a Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ottima seduta per i mercati asiatici, in scia ai forti rialzi registrati a Wall Street. Nella giornata odierna la Borsa diè chiusa per festività. L'guadagna il 2,50%, mentre Shanghai sale del 2,31%. Effervescente(+2,63%); sulla stessa linea, positivo(+1,03%). Spiccano le performance dei titoli tecnologici, con Tencent Holdings che guadagna oltre il 9% e Alibaba Group che sale addirittura del 13%. Leggermente positivo(+0,53%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+0,82%).Intanto, laha annunciato che intensificherà il, hanno affermato venerdì i media statali, citando il Politburo, uno dei massimi organi decisionali del Partito Comunista. In particolare, saranno adottate misure per. "La crisi del Covid-19 e dell'Ucraina hanno portato a maggiori rischi e sfide. La complessità, la gravità e l'incertezza dell'ambiente di sviluppo economico della Cina sono aumentate", ha affermato il Politburo.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,23%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,33%.Il rendimento dell'tratta 0,22%, mentre il rendimento delè pari 2,84%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 42 punti).