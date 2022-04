Somec acquista azioni proprie e conclude il programma

Somec

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 aprile 2022, ha comunicato di aver, dal 22 al 28 aprile, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 28,9105 euro, per uncomplessivo pari aA seguito delle suddette operazioni al 28 aprile, Somec detiene 22.366 azioni proprie, pari allo 0,32% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 333.368,80 euro.ha inoltre reso noto che in data 28 aprile 2022 si èe che nell’ambito del programma, dal 12 aprile al 28 aprile 2022, sono state acquistate complessivamente 4.562 azioni proprie, pari allo 0,07% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 130.627,20 euro al prezzo medio ponderato di 28,6338 euro.In Borsa, oggi, scende sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,47%.