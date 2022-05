Negative le Borse del Vecchio Continente dopo flash crash

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, Piazza Affari inclusa, durante la quale si è registrato anche un cosiddetto "". Intorno alle 9,56, nello spazio di pochi secondi, gli indici del Vecchio Continente sono. Secondo quanto riferito da molti operatori, la causa potrebbe essere stata un ordine molto grosso oppure errato, il quale potrebbe essere arrivato dal. "Possiamo confermare che i nostri meccanismi di protezione hanno funzionato come da attese e che non c'è alcun problema tecnico sulle piattaforme di Euronext. Come da prassi, il team di supervisione del mercato sta indagando per fare luce sull'evento, tenendosi in contatto con i regolatori", ha fatto sapere Euronext.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.868,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre l'1,17%.Avanza di poco lo, che si porta a +188 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,84%.scende dell'1,13%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,66%. Londra è chiusa per festività.A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,63%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso, mentre, al contrario, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 26.513 punti.Variazioni negative per il(-1,09%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,11%).Ildegli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,1 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,21 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,52 miliardi.di Milano a ottenere un buon risultato:, che segna un aumento del 2,16%,, che sale dello 0,22%,I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,75%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,31%.In perdita, che scende del 3,15%.Tra i(+3,42%),(+3,04%),(+2,18%) e(+1,30%).Le più forti vendite, tra chi non è stato interessato dai dividendi, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,61%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,79 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,08%.Sensibili perdite per, in calo del 3,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:30: PMI manifatturiero (preced. 54,1 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,1%; preced. 7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 55,3 punti; preced. 56,5 punti)10:00: Tasso disoccupazione (atteso 8,4%; preced. 8,5%).